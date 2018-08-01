(Görüntülü) HAKKARİ ŞEHİT NURCAN KARAKAYA VE BEBEĞİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ 1
01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:46
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