(Görüntülü) Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören

HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı. Anne- oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.