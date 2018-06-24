Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

(Görüntülü) Hakkari'de PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel döküman ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada; 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 jeneratör, 1 DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325