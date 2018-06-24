HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada; 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 jeneratör, 1 DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
(Görüntülü) Hakkari'de PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel döküman ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka...
24 Haziran 2018 Pazar 16:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.