(Görüntülü) Hakim ile servis şoförünün 'yer' tartışmasına takipsizlik

ERZURUM Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi K.D. ile havalimanından yolcu taşıyan servis şoförü Ümit Ay (38) arasında yaşanan yer tartışmasında gözaltına alınan sürücü hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, göğsüne vurulduğunu öne süren hakim K.D.'ye, tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden fiziksel temas olmadığının belirlediğini açıkladı. Olayın ardından işsiz kaldığını söyleyen Ümit Ay ise karardan mutlu olduğunu söyledi. Olay, 2 Mayıs günü Erzurum Havalimanı'nda meydana geldi. O dönem Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan, ardından Kocaeli'ye atanan hâkim K.D., İzmir uçağından indikten sonra şehir merkezine gitmek için Ümit Ay'ın kullandığı servise binmek istedi. Havalimanı ile şehir merkezi arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne kiralık olarak çalışan otobüste şoförlük yapan Ümit Ay, yer kalmadığı için hâkimi arkadaki servise yönlendirdi. Ümit Ay'ın kullandığı araca binmek isteyen hâkim ile şoför arasında tartışma çıktı. Hakim K.D., şoför Ümit Ay'ın kendisini darbettiği iddiasıyla polisi arayarak şikâyetçi oldu. Hâkim, arkadaki diğer servis aracına binerken, Ümit Ay yolcuları ile kent merkezine hareket etti. Yolda aracı durdurulan Ay, gözaltına alınarak Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bir gün burada gözaltında kalan Ümit Ay, ertesi gün adliyeye sevk edildi. 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan Ümit Ay, yurt dışına çıkış yasağı ve pazartesi günleri en yakın karakola imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonrası Ümit Ay'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşması sona erdirildi. HAKİM ‘GÖĞSÜME VURDU’ DEDİ, TANIKLAR AKSİNİ SÖYLEDİ Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ümit Ay suçlamaları kabul etmedi. Şikâyetçi olarak ifadesine başvurulan hâkim K.D. ise olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Servise binmek üzere otobüsün kapısına gittiğimde muavin 'Servisimiz doldu, ayakta yolcu alamıyoruz. Arkadaki servise geçer misiniz' dedi. Bunun üzerine ben arkadaki servise bindim, ancak daha sonra öndeki servise muavinin arkasından 15- 20 kişi daha bindi. Ben bu durumu görünce sinirlendim. Aşağı inip öndeki servise binmek istedim. Zira evime gitmek için 20- 25 dakika daha beklemek istemedim. Servise bineceğim sırada şoför olduğunu öğrendiğim şahıs 'hop kardeşim servis doldu alamayız' dedi. Ben de kendisine '5 dakika önce muavin de aynı şeyi söyledi, ancak ondan sonra araca 15-20 kişi daha bindi. Benimle dalga mı geçiyorsun' dedim. O da bana 'kardeşim dolu dedim' dedi. Bu sırada sesini yükselterek üzerime doğru gelmişti. Ben de sırf fiziksel temasta bulunmamak için kendisine hâkim olduğumu söyledim. Sesimi yükselterek 'terbiyesizlik yapma' dedim. O da bana 'Sen hâkimsen ben de bu devletin vatandaşıyım' diyerek yumruğunun içiyle göğsümün sağ üst tarafına üç defa vurdu. Bunun üzerine ben aracın önüne giderek plakayı aradım, şikâyetçi oldum. Hatta ben belediye hizmetlerinde toplu taşımada ayakta yolcu almanın yasak olup olmadığını bizzat belediye başkanına sordum. Ulaşımdan sorumlu müdür, kısa mesafede olduğu için ayakta yolcu almanın mevzuat hükümlerine aykırı olmadığını söyledi. Beni kasten yaralayan şahıstan şikâyetçiyim. Olayın üzerinden zaman geçtiği için ayrıca ifademde belirttiğim üzere şahıs yumruğunun içiyle göğsüme vurduğu için vücudumda yara bere, ekimoz (morluk) meydana gelmemiştir." SAVCILIK: FİZİKİ MÜDAHALE OLMAMIŞTIR Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı otobüsteki yolcu ve muavinin de ifadesine başvurdu. Tanıklar ifadelerinde, hâkim K.D. ile Ümit Ay arasında herhangi bir hakaret, tehdit veya yaralama olayı yaşanmadığını söyledi. Havalimanındaki güvenlik kameralarını da inceleyen savcılık, soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Verilen takipsizlik kararında şöyle denildi: "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce olay mahallinde yapılan araştırma neticesinde elde edilen güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde havalimanından olay yerini gösterir kamera görüntüleri talep edilerek incelenmiş, 101 nolu kameranın olay yerine, yani yolcu otobüslerinin olduğu alana hem uzak, hem görüntünün flu olarak kaydedilmesinden uzak çekimden bir olay fark edilememektedir. Olay yerini görür amaçlı 106 nolu döner kamera incelendiğinde kameranın sabit olmadığı sürekli hareket halinde olduğu görüntülerin akışının ve kalitesinin düşük olduğu tespitle, bahsedilen fiziki müdahale olayına döner kameranın olayın yaşandığı alanı gösterdiği anlarda rastlanılmamıştır. Ayrıca görüntü akışının net olmamasından dolayı taraflar açık olarak tespit edilmese de kamera açısında yer alan tüm şahıslar arasında fiziki müdahale olmamaktadır. Tüm dosya kapsamı incelendiğinde müşteki ile şüpheli arasında yaşanan olaya ilişkin yapılan tahkikat neticesinde şüphelinin atılı suçu işlediğine dair müştekinin soyut iddiasından başkaca dava açmaya yeter şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşılmakta kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." OLAYDAN SONRA İŞİNE SON VERİLDİ Adaletin yerini bulduğunu söyleyen Ümit Ay, yaşanan olayla mağdur olduğunu ve işsiz kaldığını bildirdi. Ayakta yolcu taşınmasının yasak olması nedeniyle hâkimin servise alınmadığını aktaran Ümit Ay, "Olay günü aracın dolu olduğunu belirterek arkadaki araca yönlendirdim. Bu beyefendi sinirli bir tavırla 'Ben bu araca bineceğim, benden önce 50 kişi bindi' dedi. Ben de ayakta yolcu taşımamızın trafik kurallarında yasak olduğunu söyledim. Beyefendi 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben hâkimim' deyince ben de 'Siz hakimseniz ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' dedim. Kanunda demiyor, hâkim olunca otobüste yer olmazsa da binebilir. Velev ki ben fazla bir yolcu almış, bu şekilde bir kazaya karışmış olsam, belki de aynı hâkim benim dosyama bakacak, bu sefer diyecek ki 'Fazla yolcu aldığın için hatalısın, sen suç işlemişsin, sana ceza vereceğim.' Olay sonrası bir gün gözaltına kaldım. Yaptıklarının bir hata olduğunu herhangi bir kanıtlarının olmadığını bildiklerinden, şahit ve kamera kaydı da benim lehime olduğu için takipsizlik kararı verildi. Adalet yerini buldu çok şükür. Ancak ben hiç hayatımda hapishane, nezaret, karakol görmedim, zor bir şey. İlk defa hayatımda nezarette o gece kaldım. Verilen karardan mutluyum, ama önceden yaşadığım olaylardan dolayı sıkıntı çektim. Bu olaylardan dolayı belediye ile 6'ncı ayın 15'ine kadar sözleşmemiz vardı. Hâkim beyin olayından sonra aracımızın işine de son verildi" diye konuştu.