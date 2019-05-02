(Görüntülü) Hafif ticari aracın yaya geçidinde engelliye çarpması kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Koraman, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, yanındaki kişi de yardımcı olmaya çalışarak, el hareketleriyle sürücüleri durdurmaya çalıştı. Bu sırada Murat G. yönetimindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç, hızla gelerek, Koraman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koraman, yaralandı. Diğer sürücüler ve çevredekiler ise Koraman'ın yardımına koştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Koraman'ı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Koraman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Murat G. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman'a yardım etmek isteyen kişinin, eliyle sürücüsüne durmasını işaret ettiği hafif ticari araçtan son anda kurtulduğu, Koraman'ın ise çarpmanın etkisiyle engelli aracıyla yola savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.