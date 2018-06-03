ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilmeyen, Suriyeli olduğu belirtilen, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü) Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün...
03 Haziran 2018 Pazar 17:52
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