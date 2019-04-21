(Görüntülü) Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova -Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Beşbulak Köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den Yüksekova yönüne giden 34 GB 9573 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.