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(Görüntülü) Hafif ticari araç, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü. Kazada, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Subaşı köyü çıkışında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Özgür...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü. Kazada, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Subaşı köyü çıkışında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Özgür Uyucu (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Satılmış K. (52) yönetimindeki 67 TF 305 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücü Özgür Uyucu ile kamyonet sürücüsü Satılmış K. ve eşi Nermin K. (53) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Özgür Uyucu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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