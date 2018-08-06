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(Görüntülü) Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.  Kaza, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki Gündoğdu kavşağında meydana geldi....

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. 

Kaza, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Elazığ yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DD 3569 plakalı hafif ticari araç, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BEZ 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Rojhat Kabal ile otomobildeki Mücahide Saylan ve Ümit Saylan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

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