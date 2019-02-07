MERSİN'de, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yandı. Patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 31 V 0920 plakalı aracı ile kent merkezindeki Silifke Caddesi'nde seyir halindeyken, Kiremithane Mahallesi Muhtarlığı önüne geldiğinde aracının motor bölümünden dumanların yükseldiğini görüp kendini dışarı attı. Bir anda alev topuna dönen araca ilk müdahale sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı yangını kısa sürede söndürdü. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği araç, çekici ile bölgeden götürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği açıklandı.
(Görüntülü) Hafif ticari araç alev alev yandı
MERSİN'de, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yandı. Patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 31 V 0920 plakalı aracı ile kent merkezindeki Silifke Caddesi'nde seyir halindeyken,...
07 Şubat 2019 Perşembe 17:43
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