(Görüntülü) Hacze engel olmaya çalışanları, jandarma engelledi: 10 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 5 milyon liraya yaklaşan elektrik borcu ödenmediği gerekçesiyle akaryakıt istasyonuna, mahkeme kararıyla haciz işlemi başlatıldı. Haciz sırasında elektrik dağıtım şirketi ekibine saldırıp, engel olmaya çalışan 10 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu mevkisindeki akaryakıt istasyonunda, 2015 yılından bu yana kullanılan elektriğin ücretinin ödenmediği belirlendi. Borç, 5 milyon liraya yaklaşırken, defalarca elektriği kesilen istasyona tebligat gönderildi. Bunun üzerine istasyonda kaçak yollarla elektrik sağlanıp, kullanıldı. Tespitlerin ardından elektrik dağıtım şirketi avukatları, mahkemeden icra kararı çıkarttı. İcra memurları, avukatlar ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları, mahkeme heyetinin kararı gereği haciz işlemi yapmak için dün jandarmalarla istasyona gitti. Şirket çalışanları, kaçak bağlantı yapılmasını önlemek için istasyona enerjinin taşındığı 5 bin metre kablo, 10 demir direk ve trafoyu sökmek üzere harekete geçti. Bu sırada istasyonun sahibi ve yakınları olduğu belirtilen grup, çalışma başlatan ekibe saldırıp, engellemek istedi. Olay yerinde hazır bekleyen jandarmalar da TOMA ile gruba müdahale etti. Jandarma, gruptaki 10 kişiyi gözaltına aldı. Haciz işlemi ise olayın ardından tamamlandı.

