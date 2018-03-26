(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 3 üniversiteli, PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştirdiği ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 20 Mart Salı günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri S.B.K., R.İ. ve Ş.Ö. ise ' PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.