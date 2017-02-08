(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ereğli yönüne giden Erdal...
08 Şubat 2017 Çarşamba 19:35
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ereğli yönüne giden Erdal Adıyaman yönetimindeki 67 ED 214 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktıktan sonra 20 metreden şarampole yuvarlandı. Sürücü Erdal Adıyaman'ın yara almadan kurtulduğu kazada Muhammet Bayar, Hatice Bayar ve Emine Bayar yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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