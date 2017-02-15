Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 37 yaşındaki Hayrullah Demirtaş'ın kullandığı 67 ET 878 plakalı otomobil, kar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metreden dereye uçtu. Derede ters dönen otomobilde sürücü Hayrullah D., Cemil B., Hayrunnisa B. ve Gülten G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 37 yaşındaki...
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:27
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