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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kaza: 1 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde önce taksiye, ardından da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Yeşilusta, ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde önce taksiye, ardından da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Yeşilusta, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki İsmail Yeşilusta yönetimindeki 67 TJ 562 plakalı motosiklet, önündeki İrfan Koç yönetimindeki 67 T 8118 plakalı taksiye, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 20 metre sürüklenen Yeşilusta, ağır yaralandı.

İsmail Yeşilusta, olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilusta'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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