(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kar ulaşımı aksattı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK-İstanbul yolunda kar yağışı kazalara yol açtı. Karda kayan minibüsün çarptığı polis aracındaki polis memuru hafif yaralandı. Kar yağışı, İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli ilçesi arasında ulaşımı aksattı. Kar kazalara da yol açtı. 20'nci kilometrede, Zonguldak yönünde kontrolden çıkan Karayolları kamyoneti devrildi. Aynı yerde kayan otomobil de orta refüjdeki trafik tabelasına çarptı. Yaralananın olmadığı kazalarla ilgili tutanak tutan polisin yol kenarına park ettiği aracına, karda kayan Emrah T.'nin kullandığı 67 LC 836 plakalı minibüs çarptı. Polis aracından bulunan polis memuru E.E. hafif yaralandı. Polis memuru ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.