Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/KİLİMLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde, kaçak ocakta meydana gelen göçükte 48 yaşındaki Turan Tolgun, öldü. Dağbaca Mahallesi'nde akşam saatlerinde Turan Tolgun, kaçak olarak açtığı kömür ocağında tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Tolgun'un çıkarmak için arkadaşları çalışma başlattı. Bir süre sonra ocaktan çıkarılan Tolgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolgun'un cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: 1 ölü
Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/KİLİMLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde, kaçak ocakta meydana gelen göçükte 48 yaşındaki Turan Tolgun, öldü. Dağbaca Mahallesi'nde akşam saatlerinde Turan...
03 Mart 2017 Cuma 22:37
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