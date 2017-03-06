(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyede

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 imam, 2 öğretmen ve 1 üniversite öğrencisi gözaltına aldı. 1 imam ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan C.K.'nın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu ve kamuda görevli imamlardan sorumlu sözde 'il imamı' olduğu ileri sürüldü.