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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta denize atlayan kadını aramalar sürüyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta dün akşam kayalıklardan denize atlayan 31 yaşındaki Havva Ş.'yi arama çalışmaları devam ediyor. Yayla Mahallesi Fener Semti'nde dün akşam saatlerinde deniz kenarındaki kayalıklarda...

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta dün akşam kayalıklardan denize atlayan 31 yaşındaki Havva Ş.'yi arama çalışmaları devam ediyor. Yayla Mahallesi Fener Semti'nde dün akşam saatlerinde deniz kenarındaki kayalıklarda bir kadının kıyafetlerini çıkardığını gören öğrenci servisi minibüsü şoförü, polise ihbarda bulundu. Polis, ihbarın yapıldığı yerde kadına ait kıyafetler, çantası ve 2 sayfalık intihar notu buldu. Havva Ş. olduğu belirlenen kadının bulunması için, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gece boyu yaptığı aramada bir sonuç elde edemedi. Arama çalışmalarında bugün de devam edildi. AFAD karadan arama yaparken, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma(DEGAK) Timi de denizde 2 dalgıçla arama yaptı. Yapılan aramalarda şu ana kada Havva Ş.'ye ulaşılamadı. Arama çalışmalarına devam edilen Havva Ş.'nin, 1 ay önce eşiyle yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle Trabzon'dan Zonguldak'taki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Daha önce de hakkında 'kayıp' başvurusu yapılan Havva Ş.'nin bir süre sonra polis tarafından bulunduğu, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

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