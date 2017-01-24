(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta denize atladığı iddia edilen kadın aranıyor

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Havva Ş.'nin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir öğrenci servisinin sürücüsü, kayalıkların üzerinde bir kadının elbiselerini çıkarıp denize atladığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kadına ait kıyafetler ve 2 sayfalık intihar notu buldu. Havva Ş. olduğu tespit edilen kadının bulunması için, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Kadına ait kıyafetler ve not incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Evli olduğu belirtilen kadının bir süredir psikilojik sorunları olduğu belirtildi.