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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta 5 gram bonzaiye 5 gözaltı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5.6 gram bonzai ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbari...

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5.6 gram bonzai ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramada 6 paket halinde toplam 5.6 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. 34 yaşındaki Gökhan I., 38 yaşındaki Orhan O., 27 yaşındaki Emrah A., 29 yaşındaki Kadir A., 25 yaşındaki Adem P., 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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