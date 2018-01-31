(Görüntülü Haber) Ziyarete gittiği cezaevi önünde kurşunlandı
KONYA'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki E Tipi Kapalı...
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:40
KONYA'da Süleyman Çokdoğruol (35), tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nin önünde meydana geldi. Silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşı S.A.'nın ziyaretine giden Süleyman Çokdoğruol, otomobilini park edip cezaevinin kapısına doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı. Plakası çamurla kapatılan otomobilden açılan ateşte bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Çokdoğruol, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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