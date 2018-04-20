ADANA'da Mustafa Kezer (55), ziyarete gittiği arkadaşının evinde öldü. Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş ilçesinde oturan Mustafa Kezer, arkadaşı Murat B.'nin evine ziyarete geldi. İki arkadaş burada bir süre sohbet ettikten sonra Murat B. elini yıkamak için lavobaya gitti. Odaya dönen Murat B., arkadaşını yerde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. Tüm çabalarına rağmen Kezer'i yerden kaldıramayan Murat B., polisi ve sağlık ekibini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Mustafa Kezer'in öldüğü, ağzının içinde ve alnında yara olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği polisleri ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kezer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ev sahibi Murat B., polis tarafından emniyete götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Ziyarete gittiği arkadaşının evinde öldü
ADANA'da Mustafa Kezer (55), ziyarete gittiği arkadaşının evinde öldü. Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş ilçesinde oturan Mustafa Kezer, arkadaşı Murat B.'nin evine ziyarete geldi. İki...
20 Nisan 2018 Cuma 17:48
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