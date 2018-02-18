TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR Genelkurmay Başkanlığı'nca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
(Görüntülü Haber) Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (6)
TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR Genelkurmay Başkanlığı'nca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada,...
18 Şubat 2018 Pazar 17:53
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