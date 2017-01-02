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(Görüntülü Haber) Ziraat bahçesinde yangın

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde özel sektöre ait bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, Sakarya Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi'ndeki Rıdvan Ziraat Bahçesi adlı...

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde özel sektöre ait bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, Sakarya Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi'ndeki Rıdvan Ziraat Bahçesi adlı işletmenin kafe olarak kullanılan bölümünde meydana geldi. Sabah 07.30 sıralarında çıkan yangına İskenderun Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangının çıktığı ahşap barakadaki alevleri, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasara neden olan yangına, rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yol açtığı belirlendi.

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