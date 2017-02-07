(Görüntülü Haber) Zincirleme kazada 25 kişi yaralandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'de, lise öğrencileri taşıyan midibüs, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17'si lise öğrencisi 25 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu'nun Bağbaşı Mahallesi Kelleci Kavşağı'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli'ye taşımalı sistemle lise öğrencilerini getiren Dinçer Yiğit yönetimindeki 20 Y 7676 plakalı midibüs, Denizli istikametine seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta duran Yusuf Göktaş'ın kullandığı 20 V 8498 plakalı kamyonete duramayınca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önündeki İrfan Türk'ün kullandığı 20 KZ 100 plakalı minibüse arkadan çaptı. Kazayı fark eden Halis Balaban ise 20 KZ 576 plakalı hafif ticari araçla önünde kaza yapan araçları fark edince direksiyonu kırarak orta refüje çarptı. Kazada 17 öğrenciyle birlikte 25 kişi yaralandı. Öğrencileri taşıyan Midibüs sürücüsü Yiğit, bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri midibüs içinde sıkışan Yiğit'i yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkardı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ulaşım çeşitli güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.