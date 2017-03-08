(Görüntülü Haber) Zılbıt toplamaya giden kadın, insan kemikleri buldu

ZONGULDAK'ta ormanlık alana zılbıt toplamaya giden 52 yaşındaki Seher Çolak, insan kemikleri buldu. Dilaver Mahallesi'nde oturan Seher Çolak, öğle saatlerinde zılbıt toplamak için gittiği ormanda, toprak üzerinde kemik parçaları görünce 10 Ocak 2015’de kaybolan zihinsel engelli Hasan Berber'in ağabeyi Bahattin Berber'i aradı. Bahattin Berber’in ihbarı üzerine olay yerine giden polisin yaptığı incelemede, kemiklerin insana ait olduğu belirlendi. Kemikler, Hasan Berber'in yaşadığı evin 500 metre ilerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler, delil torbasına konuldu. Kayıp Hasan Berber'e ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Berber'in yakınları ve Seher Çolak, olay yerinde gelişmeleri takip etti.