Ersan SAN/İSTANBUL, () Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda "şüpheli çanta" alarmı (1)
Ersan SAN/İSTANBUL, () Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba...
10 Şubat 2017 Cuma 13:39
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