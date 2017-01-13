İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA- 1
(Görüntülü Haber) ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA (1)
İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA- 1
13 Ocak 2017 Cuma 17:27
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