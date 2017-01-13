Ersan SAN - Taner YENER- Erhan TEKTEN - İSTANBUL, () Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda bina çöktü (6)
Ersan SAN - Taner YENER- Erhan TEKTEN - İSTANBUL, () Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği...
13 Ocak 2017 Cuma 17:28
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