(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda bina çöktü (6)

Ersan SAN - Taner YENER- Erhan TEKTEN - İSTANBUL, () Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü.