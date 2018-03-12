REYHANLI SINIRINA 'KİRPİ' İLE ÖZEL KUVVET SEVKİYATI 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak özel kuvvetler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırına, 'Kirpi' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılarla götürüldü. Geceden bu yana yaşanan hareketlilik, sabah da devam etti. Reyhanlı'daki askeri birlikten çıkarılan araçlar ile sınıra doğru geçiş yapıldı. İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), ()
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)
REYHANLI SINIRINA 'KİRPİ' İLE ÖZEL KUVVET SEVKİYATI 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak özel kuvvetler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırına, 'Kirpi' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılarla götürüldü. Geceden...
12 Mart 2018 Pazartesi 12:30
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