(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (4)

ÖNCÜPINAR'DA ASKERİ HAREKETLİLİK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Kilis'e çok sayıda askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Kilis kent merkezine uluşan zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı kepçenin de bulunduğu konvoy, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Vatandaşların selamladağı konvoydaki askerler de korna çalarak karşılık verdi.