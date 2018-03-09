AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrol altına aldı.
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi (2)
AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden...
09 Mart 2018 Cuma 14:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.