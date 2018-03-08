CİNDERES'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar ile bombaların bulunduğu hedeflerin koordinatları, insansız hava araçlarıyla belirlenip, Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalandırılan jetler ile tuzaklarla dolu terör örgütü hedefleri havadan ateş altına alındı. Bombalanan hedefler, imha edilirken, gizlenen bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Reyhanlı'dan da görüldü.
(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (4)
CİNDERES'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar...
08 Mart 2018 Perşembe 17:17
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