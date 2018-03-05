SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (3)
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO...
05 Mart 2018 Pazartesi 15:55
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