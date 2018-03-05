TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)
TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok...
05 Mart 2018 Pazartesi 10:47
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