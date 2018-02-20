(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 32'nci gün; 1715 terörist öldürüldü (3)

ESNAFTAN ASKERE TÜRK BAYRAKLI PİZZA VE TATLI Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında görev yapan askerlere moral için kolları sıvadı. İlçedeki 35 esnaf, 60 kişilik Türk bayrağı motifli pizza ve tatlı hazırladı. Türk bayrağı motifli pizza yapan Ali Eker, ''3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle kaplı bir ülkede gidecek bir yerimiz yok. Cephede olan komutanlarımız ve askerlerimize moral olmak istedik. Reyhanlı'nın yöresel yemekleri belki onlara acı gelebilir diye pizza hazırladık. 60 kişilik pizza ikram edeceğiz. Çarşımızın tatlıcısı da çok güzel ve enerji deposu tatlı hazırladı. Bizler bu harekâtta en azından karınca misali katkımız olsun, safımız belli olsun istiyoruz. Yaptığımız pizzalar ve tatlılar askerlerimize inşallah daha çok güç ve kuvvet verir'' dedi. Doping niteliğinde bir tatlı hazırladığını kaydeden tatlıcı Abdurrahman Bozalan ise 'Tatlının içerisinde kivi, tahin, muz, çilek ve ceviz var. Bunu yiyen asker değil Afrin'i, Münbiç'i de alacak. Yüzde 100 atom. Vurduk mu, yüzde 100 vuracağız. Bu enerji Türk askerlerimize gidiyor" diye konuştu. Hazırlanan pizza ve tatlılar askerlere gönderildi. MEHMETÇİĞE 1 TON CEZERYE Mersin'den, Rayhanlı'ya gelen Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği üyeleri de askerlere cezerye getirdi. Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında cephede savaşan askerler için kolları sıvayan dernek üyeleri, Mersin'in geleneksel tatlılarından olan cezerye hazırladı. Rebirth Motorsiklet Kulübü ile Mersin Bisiklet Derneği'nin de destek verdiği organizasyon kapsamında, birer kiloluk paketler halinde bir ton cezerye hazırlanarak Reyhanlı İlçesi'ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü harekâtta yer alan askere moral ve enerji vermek için yapılan organizasyon kapsamında, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere cezerye ikram edildi. Ardından askerler eşliğinde Hudut Karakoluna giden Dernek Başkanı Adem Özcan ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Cezeryeleri yiyen askerler enerji depolarken, dernek üyeleri askerlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Üyeleriyle askerlerin yanında olduğunu söyleyen Özcan, ''Amacımız Mersin halkının Afrin'de çatışma halinde olan Mehmetçiğinin yanında olduğunu göstermek ve psikolojik destek olmaktır. Mersin halkının gönlünden kopan cezeryeler derneğimizde toplandı. Paketlendi ve Reyhanlı'ya getirdik. Devletimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor bundan eminiz. Bizim amacımız halkta birlik ve beraberlik oluşturmak, birliğin desteğini Mehmetçiğe göstermek'' diye konuştu. İbrahim MAŞE/REYHANLI (Hatay), ()