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(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü (7)

TÜRKİYE'YE ROKET ATAN SİVİL KIYAFETLİ TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana teröristler tarafından Kilis ve Hatay'a 198 roket atılmasıyla 9...

TÜRKİYE'YE ROKET ATAN SİVİL KIYAFETLİ TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana teröristler tarafından Kilis ve Hatay'a 198 roket atılmasıyla 9 sivil öldü, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Teröristlerin Türkiye'ye attığı roketler, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi. Afrin'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde kaydedilen İHA görüntülerinde, sivil kıyafet giyen teröristlerin, yerleşim alanları arasında, kamyonetin üzerine monte edilen roketleri ateşleyip Türkiye'ye ateşledikleri görülüyor. Teröristlerin saklandığı karargâhın da havaya uçurulduğu yer alan görüntülerde, İHA'lar tarafından anbean takip edilen terör örgütleri mensuplarının saklandığı yerler, tam isabetle imha ediliyor. LASTİK YAKIP GÖRÜŞÜ ENGELLİYORLAR Görüntülerde teröristlerin gizlenip, jetler ve İHA'ların görüntü almasını engellemek için de lastik yakıp siyah duman çıkmasını sağladıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yaktıkları lastikten çıkan siyah duman, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de görüldü.

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