(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün; 999 terörist öldürüldü (6)

YARALI 2 TÜRK ASKERİ VE 8 ÖSO MENSUBU, KİLİS'E GETİRİLDİ Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.