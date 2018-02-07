YARALI 2 TÜRK ASKERİ VE 8 ÖSO MENSUBU, KİLİS'E GETİRİLDİ Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün; 999 terörist öldürüldü (6)
YARALI 2 TÜRK ASKERİ VE 8 ÖSO MENSUBU, KİLİS'E GETİRİLDİ Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun...
07 Şubat 2018 Çarşamba 16:51
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