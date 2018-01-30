(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (9)

REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Gültepe Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kaya Sokağı ile boş araziye düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, roketli saldırı sonrası asker ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa isabet eden roket nedeniyle istinat duvarı ve park halindeki otomobil ile bazı evlerde hasar oluştu. Reyhanlı'ya roket düşmesinin ardından sınırın karşı tarafındaki Cinderes bölgesi, topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Sınır karakollarından bölgeye, çok sayıda atış gerçekleştirildi.
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REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Gültepe Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kaya Sokağı ile boş araziye düştü....
30 Ocak 2018 Salı 16:27
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