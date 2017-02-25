(Görüntülü Haber) Zabıtanın parasını aldığı dilenci intihara kalkıştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, zabıta ekiplerinin dilendiği gerekçesiyle tutanak tutup 52 lirasını aldığı Doğan Kılıç, 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Kılıç, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde'deki Yıldırım Apartmanı'nda meydana geldi. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan ve topladığı 52 lirasına el konulan Doğan Kılıç, 4 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Çatıda yarı çıplak şekilde bağıran Kılıç’ı fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kılıç, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 52 lirasını ve zabıtaların aldığı 'askerliğe everişli değildir' raporunun verilmeden aşağı inmeyeceğini söyledi. İkna çalışmaları sırasında apartman önünde toplanan kalabalıktan biri küfredip tepki gösterince, kısa süreli tartışma yaşandı. Daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtilen Kılıç, ikna edilerek aşağı indirildi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.