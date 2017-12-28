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(Görüntülü Haber) Yurtta kalan 17 öğrenci zehirlendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 17 erkek öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Sümer Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 17 erkek öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Sümer Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayeti ortaya çıktı. Öğrenciler, durumu yurt görevlilerine bildirince, yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan 7 öğrenci Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 öğrenci İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne, 3 öğrenci ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, akşam yemeğinden yurtta kalan 248 öğrencinin yediğini, 17 öğrenci haricinde herhangi bir şikayet olmadığı bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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