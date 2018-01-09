izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler

BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) marketten aldıkları 1.5 metrelik lastik botla kürek çekerek geçmeye çalışan 2 İranlı, açık denize sürüklenince korkulu anlar yaşadı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik...

BODRUM'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) marketten aldıkları 1.5 metrelik lastik botla kürek çekerek geçmeye çalışan 2 İranlı, açık denize sürüklenince korkulu anlar yaşadı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri kaçakları radardan tespit ederek kurtardı.

Bodrum ilçesindeki bir marketten satın aldıkları 1.5 metrelik kürekli lastik botla Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nden denize açılarak İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 35 ve 37 yaşlarındaki İranlı 2 erkek, açık denizde sürüklenmeye başladı. Ali Hoca Burnu açıklarından rüzgarın ve dalgaların etkisiyle sürüklenen ve aşırı derecede ıslanan İranlı kaçakları, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, saat 02.45'te radardan tespit ederek kurtardı. Yaklaşık 5 saat kürek çektikleri öğrenilen bitkin haldeki kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların iyi olduğu belirtildi. Ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için bugün öğle saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçaklardan Rejat Seymani ifadesinde, "Hava çok sakindi, marketten bot aldık denize açıldık, bir mil açıldıktan sonra rüzgar ve dalganın etkisi ile akıntıyla sürüklenmeye başladık, telefonla yardım isteyeceğimiz an dalgalar telefonumuzu ıslattı, gece soğukta ıslak vaziyette sürüklenmeye başladık, bot suda alıyordu, tam korktuğumuz sırada Türk askeri geldi bizi kurtardı, yaptığımız çılgınlıkta ama çaresizdik" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314