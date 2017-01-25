(Görüntülü Haber) Yunanistan'a bot ile gezmeye çalışan 65 göçmen termal kamera ile tespit edildi

ANKARA - İZMİR () Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme sahilde bot ile Yunanistan'a geçmek üzere hazırlık yapan Suriye uyruklu 65 göçmenin yakalandığını açıkladı. 23 Ocak 2017 tarihinde, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, termal kamera ile, saat 20.50’de İzmir Çeşme Batı Burnu yakınında terk edilmiş bir tatil köyü tesislerinin önündeki sahilde bir grup göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radar (MORAD) personeli ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyon neticesinde saat 22.05’te sahilde bot ile Yunanistan’a geçmek üzere hazırlık yapan Suriye uyruklu 65 göçmen yakalandı.