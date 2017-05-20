(Görüntülü Haber) Yularını eline doladığı atın koşmasıyla sürüklenip öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuba Akkoyun, mahalle dışında otlattığı atın yularını eline dolayıp eve götürmeye çalışırken hayvanın huysuzlanıp koşmasıyla arkasından sürüklendi. Taşlık arazide uzun süre atın arkasından sürüklenen talihsiz kızı görenler sağlık görevlilerine haber verip hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yularından kurtarılan Tuba Akkoyun'un yaşamını yitirdiğini belirtildi. Akkoyun'un cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuba Akkoyun, mahalle dışında otlattığı atın yularını eline dolayıp eve götürmeye çalışırken hayvanın huysuzlanıp koşmasıyla arkasından sürüklendi. Taşlık arazide uzun süre atın arkasından sürüklenen talihsiz kızı görenler sağlık görevlilerine haber verip hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yularından kurtarılan Tuba Akkoyun'un yaşamını yitirdiğini belirtildi. Akkoyun'un cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.