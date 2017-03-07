Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ndeki 7 katlı otelin 4'üncü katındaki odada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 2 otel çalışanı dumandan etkilendi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Oteli'ndeki yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. 7 katlı otelin 4'üncü katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede bir üst kata sıçradı. Olay yeri gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın sondörüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine çağrılan ambulansala Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ndeki 7 katlı otelin 4'üncü katındaki odada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 2 otel çalışanı dumandan etkilendi. Cengiz Topel...
07 Mart 2017 Salı 19:06
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