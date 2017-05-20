(Görüntülü Haber) Yüksekova'da yıldırım can aldı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde çoban 15 yaşındaki Seyfullah Ömgün yıldırım düşmesi sonucu öldü.



Olay, Yüksekova İlçesi'ne 21 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı Köyü'ne bağlı Çakılkaya Mezrası'nda meydana geldi. Sabah koyunları otlamak için ahırdan çıkaran Seyfullah Ömgün, bu sırada düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu kurtarılamadı. Olayı fark eden çevre bulunanlar Ömgün'ü araçla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Haberi alıp hastaneye giden Ömgün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ömgün, hastanede yapılan işlemlerin ardından Akalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Acılı baba Arif Ömgün, sabah saatlerinde oğluyla telefonda görüştüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Oğlum, beni arayarak 'baba koyunları birazdan otlatacağım' dedi. Görüşmemizden 10 dakika sonra köyden birisi beni arayarak oğlumun rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittiğimde cansız bedeni ile karşılaştım. Allah kimseye böyle acı vermesin."