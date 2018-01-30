(Görüntülü Haber) Yüksekova'da toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir evin yakınında, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof mermisi ele geçirildi. Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri, Bölük köyü Çatalca mezrasına operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arama tarama faaliyetlerinde bir evin yakınında toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilo eroin ile 100 kalaşnikof ele geçirildi. Eroine el koyan güvenlik güçlerinin, bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.