Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber) Yüksekova'da PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

HAKKARİ,() - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi. Hakkari Valiliği,...

HAKKARİ,() - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi. Hakkari Valiliği, operasyonların 20 Aralık'ta Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerine yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğu değerlendirilmiş, tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 720 kg çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, 1 ton 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55