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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapalı yolu, açılmaya başlandı. Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk karın yağması ile kapanıp, ulaşımı...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapalı yolu, açılmaya başlandı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk karın yağması ile kapanıp, ulaşımı sadece helikopterle sağlanan İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesinin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Toplam 17 kilometrelik bir bölgenin kardan kapalı olduğu, yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 kilometrelik bölümünün açılabildiği kaydedildi. Bölgede bir hafta içerisinde kalan 7 kilometrelik yolun da kardan temizleneceği belirtildi. Sürdürülen yoğun çalışmalar cep telefonuyla da kaydedildi.

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